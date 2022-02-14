Бочкарев: На пересадке со станции «Рижская» БКЛ на оранжевую линию начался монтаж декоративных панелей

Архитектурная отделка пересадки на станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии началась на одноименной станции северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы продолжаем сооружение пересадки между станциями «Рижская» Большого кольца и Калужско-Рижской линии. Сейчас монтируются инженерные системы, а также ведутся архитектурно-отделочные работы», — сообщил заммэра.

По словам Бочкарева, на полу перехода укладывают гранитные плиты, готовится отделка стен мрамором, в сводовой части начался монтаж панелей-зонтов, которые обладают водозащитными свойствами. Кроме того, так как строительство «Рижской» идет на глубине более 60 метров, в сложных геологических условиях, пересадка защищена гидроизоляцией.

В свою очередь, генеральный директор АО «Мосинжпроект» (оператора Программы развития московского метро) Юрий Кравцов сообщил, что на станции продолжаются монолитные работы, установка эскалаторов и инженерных систем, а также возводятся конструкции пассажирской платформы. Помимо пересадки, архитектурно-отделочные работы ведутся также в вестибюле.

