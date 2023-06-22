Бочкарев: Более 16 км дорог построено на двух участках южного направления МСД

Не менее 16 километров дорог построено в рамках строительства участков Московского скоростного диаметра на юго-востоке российской столицы. Об этом информирует заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Дороги проложены от Шоссейной улицы до улицы Полбина и далее до Курьяновского бульвара. Объекты включают улично-дорожную сеть и несколько крупных искусственных сооружений. Контролирующие органы уделили повышенное внимание к этим работам. По словам Бочкарёва, это связано с тем, что данные отрезки трассы проходят рядом с действующей застройкой и сетями коммуникаций.

Осенью будут готовы два северных участка МСД

Руководитель акционерного общества «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, рассказал о переустройстве свыше 146 километров кабельных линий от Шоссейной улицы до Курьяновского бульвара. В рамках проведённых работ было также проложено более трех километров новых сетей.

Днём ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт движению по южному участку Московского скоростного диаметра от Шоссейного проезда до станции второго Московского центрального диаметра «Курьяново».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:СтроительствоДорогиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры