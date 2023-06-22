Бочкарев: Более 16 км дорог построено на двух участках южного направления МСД

Не менее 16 километров дорог построено в рамках строительства участков Московского скоростного диаметра на юго-востоке российской столицы. Об этом информирует заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Дороги проложены от Шоссейной улицы до улицы Полбина и далее до Курьяновского бульвара. Объекты включают улично-дорожную сеть и несколько крупных искусственных сооружений. Контролирующие органы уделили повышенное внимание к этим работам. По словам Бочкарёва, это связано с тем, что данные отрезки трассы проходят рядом с действующей застройкой и сетями коммуникаций.