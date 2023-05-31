Белгородские власти вывезут детей из Шебекинского и Грайворонского округов из-за обстрелов
31 мая 202307:45
Власти Белгородской области начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в среду первые триста несовершеннолетних направят в Воронеж, отмечает Ura.ru.
«Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Гладков.
В ночь на 31 мая ВСУ вновь обстреляли Шебекино, напоминает Газета.ру. В результате пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru