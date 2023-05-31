Белгородские власти вывезут детей из Шебекинского и Грайворонского округов из-за обстрелов

Власти Белгородской области начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Гладков: Четыре человека пострадали при обстреле Шебекино

По словам губернатора, в среду первые триста несовершеннолетних направят в Воронеж, отмечает Ura.ru.

«Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Гладков.

В ночь на 31 мая ВСУ вновь обстреляли Шебекино, напоминает Газета.ру. В результате пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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