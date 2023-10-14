Белгородские районы ВСУ обстреляли 115 раз за прошлые сутки

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Белгородской области 115 раз за прошедшие сутки, в том числе с применением дронов-камикадзе, написал в своем Telegram-канале губернатор регион Вячеслав Гладков.

Два беспилотника ВСУ перехватили над Белгородской и Брянской областями

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 20 снарядов - по 10 артиллерийских и танковых, по селу Наумовка – 3 артиллерийских снаряда. В селе Устинка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас, на МАПП «Нехотеевка» – одно взрывное устройство.

«Под артиллерийский обстрел попало село Солнцевка – установлено 5 прилетов. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», - отметил Гладков.

ВСУ вели обстрелы территорий Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городского округа, Борисовского, Краснояружского, Волоконовского районов. По данным губернатора Белгородской области, нигде нет разрушений, пострадавших или погибших.

Ранее Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сработала в Яковлевском городском округе Белгородской области, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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