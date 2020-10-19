Арестован врач, выдавший нижегородскому стрелку справки
Суд в Нижегородской области арестовал врача, выдавшего медицинские справки, необходимые для получения оружия, подозреваемому в стрельбе по людям на автобусной остановке Данилу Мохнатову.
Медик подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК России, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 12 октября. 18-летний молодой человек обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП умерли три человека, ещё трое были ранены. Правоохранители позднее нашли стрелка мертвым, он покончил с собой, передает RT.
Следователи выяснили, что стрелок наблюдался у врача из-за депрессии.
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