Арестован врач, выдавший нижегородскому стрелку справки

Суд в Нижегородской области арестовал врача, выдавшего медицинские справки, необходимые для получения оружия, подозреваемому в стрельбе по людям на автобусной остановке Данилу Мохнатову.

Медик подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК России, сообщает ТАСС.

СК: нижегородский стрелок страдал депрессией

Инцидент произошел 12 октября. 18-летний молодой человек обстрелял остановку в Нижегородской области. В результате ЧП умерли три человека, ещё трое были ранены. Правоохранители позднее нашли стрелка мертвым, он покончил с собой, передает RT.

Следователи выяснили, что стрелок наблюдался у врача из-за депрессии.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:АрестыНижегородская ОбластьСтрельба
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