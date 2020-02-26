26.02.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тише едешь - дальше будешь: Лихачей на дорогах заставят пересдавать экзамены»

Эксперты Общероссийского народного фронта выступили с инициативой наказывать водителей за нарушение ПДД в зависимости от индивидуального коэффициента риска. Степень наказания будет зависеть от этого показателя, а формироваться он будет на основе данных от камер видеонаблюдения и истории нарушений. Новые способы наказаний, в свою очередь, будут направлены на предотвращение ДТП. Они будут включать такие меры как перепрохождение экзамена на знание ПДД и временный запрет на пользование транспортным средством, на котором постоянно нарушаются правила. Водителей предлагается разделить на группы по стилю поведения на дороге: группа риска «0» будет включать водителей, совершивших до пяти нарушений в год, группа «1» - 30-44 нарушений в год, вторая группа – более 44, и самая опасная группа – «3», для тех, кто совершает более 100 нарушений в год. При этом, нулевая и первая группы будут штрафоваться только за серьёзные нарушения, а за лёгкие будут получать предупреждения, в то время как вторая и третья будут на особом контроле у ГИБДД.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о предлагаемой инициативе, а также возможных сроках её реализации и вступления в силу.

Участники пресс-конференции:

Член Экспертного совета при Правительстве РФ , Заместитель руководителя исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов;



Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков;

Приглашены:

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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