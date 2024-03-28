29.03.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Танцы в разгар теракта. Как спасали детей в «Крокусе»

22 марта, в день теракта, в «Крокус Сити Холле», помимо концерта группы «Пикник» проходил чемпионат России по бальным танцам. Родители выступавших детей утверждают, что после начала стрельбы организаторы решили не прекращать турнир. По заявлениям родителей, опубликованных в СМИ – дети плакали, взрослых трясло, а турнир не останавливался. Несмотря на крики родителей, реакции от организаторов турнира никакой не последовало. Пары продолжали танцевать на паркете, а родители в зале наблюдали. Адвокат Лукманова и родители участников чемпионата России по бальным танцам обратились в Генеральную прокуратуру и СК с требованием проверить действия организаторов.

Впервые в пресс-центре НСН родители с детьми, участвовавшими в чемпионате России по бальным танцам 22 марта, в день теракта, в «Крокус Сити Холле», расскажут, как им удалось спастись и как себя вели организаторы турнира.

Участники пресс-конференции:

Станислав Попов — президент Российского танцевального союза, вице-президент Всемирного танцевального Совета. Заслуженный деятель искусств РФ;

— президент Российского танцевального союза, вице-президент Всемирного танцевального Совета. Заслуженный деятель искусств РФ; Ольга Лукманова — адвокат группы мам, дети которых находились на ЧР по бальным танцам в «Крокусе», основательница БФ «Мы рядом»;

— адвокат группы мам, дети которых находились на ЧР по бальным танцам в «Крокусе», основательница БФ «Мы рядом»; Ксения Моня — мама детей-танцоров, участвовавших в ЧР по бальным танцам в «Крокусе»;

— мама детей-танцоров, участвовавших в ЧР по бальным танцам в «Крокусе»; Илья Саглиани — журналист, к нему первому обратились мамы, чьи дети танцевали в «Крокусе» в день трагедии;

— журналист, к нему первому обратились мамы, чьи дети танцевали в «Крокусе» в день трагедии; Наталия Смирнова — юрист, мама детей-танцоров, организатор турниров по бальным танцам в Москве.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

