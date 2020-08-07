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Секстинг: недетская шалость с тюремным сроком

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Начало конференции

13:00

13 августа 2020

13.08.2020 состоится пресс-конференция, посвященная опасности "секстинга" в России

13.08.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Секстинг: недетская шалость с тюремным сроком»

Огромную популярность в сети интернет среди подростков набирает новое понятие, как «секстинг» - практика обмена фотоснимками и видеороликами откровенного содержания через компьютер или смартфон. Обобщив и проанализировав данные, учёные обнаружили, что каждый седьмой подросток регулярно отправляет смски и фотографии интимного плана, а каждый четвертый - получал контент такого рода. Зачастую недетские развлечения приводят к серьезным последствиям. Так, буквально в начале лета бывшего сотрудника «Россельхознадзора» Дмитрия Натарова обвинили по статье – «развратные действия в отношении несовершеннолетней», за интимную переписку с несовершеннолетней девочкой. И таких случаев становится только больше.

  • В чем причина массового увлечения подростков секстингом?
  • Как понять, что твой онлайн собеседник совершеннолетний, и не стать жертвой шантажа?
  • Где грань между общением и распространением порнографии?
  • Почему интим популярен в онлайне?
  • Повлияла ли самоизлаляция на увеличении случаев секстинга?
  • Какие ловушки могут поджидать подростков в интернете?

Участники пресс-конференции:

  • Супруга Дмитрия Натарова, обвиняемого по ст.135 (ч.1,2) УК РФ: «развратные действия в отношении несовершеннолетней» Ксения Натарова
  • Адвокат, к.ю.н. Юлия Вербицкая-Линник
  • Научный сотрудник института им.В.П.Сербского, эксперт по молодежным объединениям и группировкам, психолог Ольга Коротина-Гессе


ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 13.08.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

  • Использование текстовых, аудио- и видеоматериалов опубликованных на сайте NSN.fm или на официальных страницах информационного агентства "Национальная Служба Новостей"в социальных сетях, платформах и сервисах, допускается только с обязательным указанием первоисточника - ИА НСН, а также с гиперссылкой на сайт NSN.fm, как источник информации.


ФОТО: pxhere.com
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