13.08.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Секстинг: недетская шалость с тюремным сроком»

Огромную популярность в сети интернет среди подростков набирает новое понятие, как «секстинг» - практика обмена фотоснимками и видеороликами откровенного содержания через компьютер или смартфон. Обобщив и проанализировав данные, учёные обнаружили, что каждый седьмой подросток регулярно отправляет смски и фотографии интимного плана, а каждый четвертый - получал контент такого рода. Зачастую недетские развлечения приводят к серьезным последствиям. Так, буквально в начале лета бывшего сотрудника «Россельхознадзора» Дмитрия Натарова обвинили по статье – «развратные действия в отношении несовершеннолетней», за интимную переписку с несовершеннолетней девочкой. И таких случаев становится только больше.

В чем причина массового увлечения подростков секстингом?

Как понять, что твой онлайн собеседник совершеннолетний, и не стать жертвой шантажа?

Где грань между общением и распространением порнографии?

Почему интим популярен в онлайне?

Повлияла ли самоизлаляция на увеличении случаев секстинга?

Какие ловушки могут поджидать подростков в интернете?

Участники пресс-конференции:

Супруга Дмитрия Натарова, обвиняемого по ст.135 (ч.1,2) УК РФ: «развратные действия в отношении несовершеннолетней» Ксения Натарова

Адвокат, к.ю.н. Юлия Вербицкая-Линник

Научный сотрудник института им.В.П.Сербского, эксперт по молодежным объединениям и группировкам, психолог Ольга Коротина-Гессе





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 13.08.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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