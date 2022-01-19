25.01.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «РПЦ и родители против Rammstein. Что привело к отмене концертов Тилля Линдеманна в России?».

По сообщениям СМИ, концерты Тилля Линдеманна, запланированные в январе в двух городах России: 26 января в Новосибирске, а 28 января в Москве, перенесены на более поздний срок. По официальной версии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Но существует предположение, что к отмене концертов немецкого артиста причастны РПЦ и Родительская палата, которые составили открытое обращение в правоохранительные органы, где в документе требуется отменить выступления артиста в рамках тура «Я ненавижу детей». Также там говорится, что его песни пропагандируют ненависть к детям, аборты и каннибализм. В его творчестве было замечено название концертного тура и одноименная песня «Я ненавижу детей» и песня «Благословляю аборт». В честь памяти 14000 убиенных в Вифлееме младенцев РПЦ и Родительская палата призвали присоединиться к флешмобу #тилльсидидома а также адресно обратиться к Тиллю на его официальной странице в Инстаграм.

В ходе пресс-конференции участники обсудят цензуру в музыке и причины отмены концертов Тилля Линдеманна.

Участники пресс-конференции:

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьяненко;

Эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева

Руководитель благотворительного фонда «Обереги будущее», актриса Ольга Будина

Актер Дмитрий Певцов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

