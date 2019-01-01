Пресс-конференция группы «Сплин» на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция лидера группы «Сплин» Александра Васильева.

Музыкант расскажет о впечатлениях от Главного Приключения Года, а также ответит на вопросы журналистов.

Напомним, фестиваль «Нашествие» проходит в 20-й юбилейный раз в Большом Завидове 19, 20 и 21 июля. Неофициальное открытие состоялось 18 июля с вступления группировки «Ленинград». Всего на «Главной», «НАШЕ 2.0» и на новой сцене «УЛЬТРА» выступят в течение 4-х дней более 130 коллективов.

Справка:

Группа «Сплин» возникла в Санкт-Петербурге в 1994 году. Бессменный лидер — Александр Васильев. В этом году он отметил юбилей – 50 лет (15 июля). Последний альбом группы «Встречная полоса» вышел в 2018 году, сейчас коллектив уже работает над новой пластинкой пока без рабочего названия. В том же году вышел сборник стихов Александра Васильева «Весь этот бред». В начале творческого пути в 1988 году в составе группы «Митра» пытался вступить в Ленинградский рок-клуб, однако потерпел фиаско.

