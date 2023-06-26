26.06.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг генерала-майора авиации, героя России, председателя президиума «Офицеров России» Сергея Анатольевича Липового на тему: «Поход Вагнера на Москву. Кто ответит за смерть летчиков».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в том, что оно якобы накрыло ракетным ударом тыловые позиции его солдат, и пообещал разобраться с виновными. К вечеру 24 июня отряды ЧВК двигались в сторону Москвы. В четырех регионах введен режим КТО: в Москве, Московской, Воронежской и Ростовской областях. По словам Пригожина, не доходя 200 км до Москвы, ЧВК «Вагнер» решили развернуть свои отряды и прекратить наступление. Как стало известно Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



