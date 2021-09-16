21.09.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ошибки в школьных учебниках: чему учат наших детей?»

Родители школьников забили тревогу, как оказалось, по всей стране шестиклассники учатся по книгам, которые несут «недетское» знание -ссылку на порносайт, которую обнаружили в школьном учебнике английского языка Spotlight за 6 класс. Минпросвещения России сообщает, что это была техническая ошибка и обещает пересмотреть экспертные заключения по учебнику, а тем временем во многих регионах России учебник начали изымать из школьных библиотек и у самих школьников. Напомним, что ранее Владимир Путин удивился тому, как в школьных учебниках по истории в неполном объёме отражаются факты Сталинградской битвы. После чего глава Минпросвещения России сообщил о замене этих учебников.

Как часто в учебной литературе обнаруживают подобные ошибки?

Кто и как составляет учебные пособия для школьников?

Кто проверяет учебники для школ?

Куда обращаться родителям в случае обнаружения ошибок?

Участники пресс-конференции:

Доктор исторических наук, профессор академик РАО, председатель попечительского совета МПГУ Александр Киселев;

Общественный уполномоченный по защите семьи, эксперт объединения граждан Ольга Баранец ;

; Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

﻿Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

