21.09.2021 состоится пресс-конференция, посвященная школьным учебникам и их соответствию образовательной программе.
21.09.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ошибки в школьных учебниках: чему учат наших детей?»
Родители школьников забили тревогу, как оказалось, по всей стране шестиклассники учатся по книгам, которые несут «недетское» знание -ссылку на порносайт, которую обнаружили в школьном учебнике английского языка Spotlight за 6 класс. Минпросвещения России сообщает, что это была техническая ошибка и обещает пересмотреть экспертные заключения по учебнику, а тем временем во многих регионах России учебник начали изымать из школьных библиотек и у самих школьников. Напомним, что ранее Владимир Путин удивился тому, как в школьных учебниках по истории в неполном объёме отражаются факты Сталинградской битвы. После чего глава Минпросвещения России сообщил о замене этих учебников.
- Как часто в учебной литературе обнаруживают подобные ошибки?
- Кто и как составляет учебные пособия для школьников?
- Кто проверяет учебники для школ?
- Куда обращаться родителям в случае обнаружения ошибок?
Участники пресс-конференции:
- Доктор исторических наук, профессор академик РАО, председатель попечительского совета МПГУ Александр Киселев;
- Общественный уполномоченный по защите семьи, эксперт объединения граждан Ольга Баранец;
- Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8