12.12.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Охота на ведьм. Появится ли в России уголовное наказание для магов и целителей»?

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что будет готовить законопроект об уголовной ответственности для колдунов и целителей-мошенников. По словам законодателя, в России есть много людей, искренне верящих во всевозможных чародеев. Особенно такая вера в людях пробуждается в тяжелые времена. Для улучшения ситуации необходимо сначала принять закон о психологической деятельности и обеспечить людям возможность обратиться за помощью к специалисту, а после чего ужесточать наказание за мошенничество.

Правда, депутат подчеркнула, что наказывать планируют только мошенников. А для остальных в России есть закон о народных целителях, согласно которому те, кто имеет лицензию на занятия подобного рода, могут заниматься врачеванием.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как отличить «народного целителя» от мошенника и шарлатана?

Как много людей сегодня обращается за помощью к целителям?

Народная медицина, как не навредить здоровью?

Какое наказание может постигнуть магов-шарлатанов?

Участники пресс-конференции:

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина;

Основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, учредитель первой в мире здравницы, где лечение основано, на медицине традиций, ведьма Алена Полынь.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

