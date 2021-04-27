«НАШЕСТВИЕ» объявляет лето перемен!

29.04.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция организаторов и музыкантов крупнейшего музыкального фестиваля в России «НАШЕСТВИЕ 2021»:

Оргкомитет фестиваля «НАШЕСТВИЕ», в рамках программы «Лето в Подмосковье», анонсировал «Главное Приключение Года» на 30, 31 июля и 1 августа на новом месте – в подмосковном Серпухове. Как уже заявили музыкальные эксперты – фестиваль может стать символом возрождения концертно-зрелищной индустрии страны после года локдауна и массового переноса всех концертов из-за пандемии. Также сообщается, что «НАШЕСТВИЕ» сохраняет свой уникальный формат, включающий в себя не только музыку, но и театр, кино, историческую реконструкцию, игровые и спортивные мероприятия, и другие активности. Кроме того, несмотря на перенос места проведения фестиваля, все ранее приобретённые билеты остаются действительными.

В ходе пресс-конференции, организаторы фестиваля расскажут подробности подготовки и проведения «НАШЕСТВИЯ 2021», а также ответят на все вопросы журналистов.

Участники пресс-конференции:



Алексей Шимко , и. о. министра Правительства Московской области по туризму;

, и. о. министра Правительства Московской области по туризму; Евгения Киселева , управляющий фестиваля «Нашествие»;

, управляющий фестиваля «Нашествие»; Алан Маршалл , продюсер фестиваля «Нашествие»;

, продюсер фестиваля «Нашествие»; Сергей Горбачев , медиадиректор фестиваля «Нашествие»;

, медиадиректор фестиваля «Нашествие»; Андрей Макаревич , музыкант, лидер группы «Машина Времени»;

, музыкант, лидер группы «Машина Времени»; Лусинэ Геворкян, музыкант, лидер группы «LOUNA».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



