29.04.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Госдумы РФ, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: «Ковидный свет в конце тонеля. Когда Россия справится с пандемией?»

Не смотря на активно распространяемые вакцины и все принимаемые противокоронавирусные меры, в России сохраняется риск осложнения эпидемиологической ситуации. Именно так Роспотребнадзор аргументировал свою просьбу объединить майские праздники нерабочими днями с 4 по 7 мая, обращённую к президенту страны Владимиру Путину. В Кремле уже заверили, что нового локдауна на время праздничных дней не будет, однако судя по новостям из регионов, всё большее распространение по всей стране получают новые штаммы коронавируса. Об этом сообщили 54 субъекта. А новый «индийский» штамм, по заявлениям ВОЗ, и вовсе обладает устойчивостью к уже сформированным антителам. Кроме того, в глобальном масштабе пандемия коронавируса не отступает и ежедневно в мире выявляется более 600 тысяч заболевших и около 10 тысяч людей погибает.

В ходе брифинга Геннадий Онищенко расскажет о борьбе с коронавирусом в России, рисках ухудшения эпидемиологической ситуации за время майских праздников и возможных сроках победы человечества над пандемией.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

