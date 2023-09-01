4.09.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина, на тему: «Какие нововведения вступают в школах с 1 сентября?»

С 1 сентября российских школьников ждут важные нововведения в образовании. Новые правила коснутся как первоклашек, так и старшеклассников. В школах России начнет работать «золотой стандарт» образования — это означает, что детям по всей стране будут давать одинаковые знания. Минпросвещения будет формировать госзаказ на учебники уже по новым правилам. Так же с 1 сентября вернется начальная военная подготовка в рамках ОБЖ и станет обязательным для всех школ России. Изменения коснуться и правил итоговых школьных экзаменов, ЕГЭ и ОГЭ. А так же с нового учебного года у школьников появится трудовое воспитание.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Как будет работать «золотой стандарт» образования?

Профориентация, семьеведение и начальная военная подготовка – кто будет обучать?

Какие изменения ожидают ЕГЭ и ОГЭ?

Новый учебник истории. Какими будут изменения?

Школьные медали. Какие льготы они дадут выпускнику?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

