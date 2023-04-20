21.04.2023 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как происходит интеграция новых регионов в систему образования РФ?»

Новые регионы России будут интегрированы в государственную программу развития образования и в реализацию национального проекта, эта задача является стратегической. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минпросвещения РФ. Министр просвещения РФ отметил, что школы в новых субъектах установят побратимские связи со школами в других регионах России.

По сообщениям СМИ, тридцать вузов и 11 научных организаций, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приняты в федеральную собственность и отнесены к ведению федеральных органов исполнительной власти России. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какая ситуация с образованием в ДНР?

Какие задачи стоят по интеграции новых регионов в систему образования РФ?

В каком состоянии школьная инфраструктура?

Как происходит переход на российские стандарты обучения на присоединенных территориях?

Как будет проходить сдача ЕГЭ на присоединенных территориях?

Какие мероприятия для обучающихся планируются?

Как проведут лето школьники в ДНР?

Как восполняется книжный фонд Донбасса?

Участники пресс-конференции:

Колударова Ольга Павловна и.о. министра образования и науки Донецкой Народной Республики;

и.о. министра образования и науки Донецкой Народной Республики; Яппарова Инга Вячеславовна советник Министра Образования ДНР;

советник Министра Образования ДНР; Кузьмин Павел Леонидович, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



