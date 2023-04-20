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Как происходит интеграция новых регионов в систему образования РФ?

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Начало конференции

12:00

21 апреля 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+79035945437

21.04.2023 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как происходит интеграция новых регионов в систему образования РФ?»

Новые регионы России будут интегрированы в государственную программу развития образования и в реализацию национального проекта, эта задача является стратегической. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минпросвещения РФ. Министр просвещения РФ отметил, что школы в новых субъектах установят побратимские связи со школами в других регионах России.

По сообщениям СМИ, тридцать вузов и 11 научных организаций, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приняты в федеральную собственность и отнесены к ведению федеральных органов исполнительной власти России. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Какая ситуация с образованием в ДНР?
  • Какие задачи стоят по интеграции новых регионов в систему образования РФ?
  • В каком состоянии школьная инфраструктура?
  • Как происходит переход на российские стандарты обучения на присоединенных территориях?
  • Как будет проходить сдача ЕГЭ на присоединенных территориях?
  • Какие мероприятия для обучающихся планируются?
  • Как проведут лето школьники в ДНР?
  • Как восполняется книжный фонд Донбасса?

Участники пресс-конференции:

  • Колударова Ольга Павловна и.о. министра образования и науки Донецкой Народной Республики;
  • Яппарова Инга Вячеславовна советник Министра Образования ДНР;
  • Кузьмин Павел Леонидович, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын

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