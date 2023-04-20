21.04.2023 в 12.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как происходит интеграция новых регионов в систему образования РФ?»
Новые регионы России будут интегрированы в государственную программу развития образования и в реализацию национального проекта, эта задача является стратегической. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании итоговой коллегии Минпросвещения РФ. Министр просвещения РФ отметил, что школы в новых субъектах установят побратимские связи со школами в других регионах России.
По сообщениям СМИ, тридцать вузов и 11 научных организаций, находящихся на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей приняты в федеральную собственность и отнесены к ведению федеральных органов исполнительной власти России. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Какая ситуация с образованием в ДНР?
- Какие задачи стоят по интеграции новых регионов в систему образования РФ?
- В каком состоянии школьная инфраструктура?
- Как происходит переход на российские стандарты обучения на присоединенных территориях?
- Как будет проходить сдача ЕГЭ на присоединенных территориях?
- Какие мероприятия для обучающихся планируются?
- Как проведут лето школьники в ДНР?
- Как восполняется книжный фонд Донбасса?
Участники пресс-конференции:
- Колударова Ольга Павловна и.о. министра образования и науки Донецкой Народной Республики;
- Яппарова Инга Вячеславовна советник Министра Образования ДНР;
- Кузьмин Павел Леонидович, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8