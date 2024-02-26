28.02.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «История вместо Обществознания. Как изменится школьная программа»
В школьной программе готовятся серьезные перемены. В Минпросвещения планируют убрать обществознание из программы 6-8 классов, оставив всего 1 час в неделю в 9 классе. При этом предлагается увеличить количество уроков истории – с 340 до 476 часов. Преподаватели готовят петицию на имя главы Минпроса Сергея Кравцова. Родители также не понимают, как дети будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ, так как обществознание — едва ли не самый популярный предмет.
- Почему обществознание решили минимизировать в школьной программе?
- Почему школьникам важно изучать обществознание, и насколько нынешний школьный курс соответствует реалиям?
- Как это отразится на сдаче ОГЭ и ЕГЭ?
- Есть ли сегодня у школьников проблемы со знанием истории?
- Справятся ли педагогики истории с увеличением нагрузки?
- Какие предметы также могут попасть под сокращение?
Участники пресс-конференции:
- Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин;
- Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8