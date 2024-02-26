28.02.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «История вместо Обществознания. Как изменится школьная программа»

В школьной программе готовятся серьезные перемены. В Минпросвещения планируют убрать обществознание из программы 6-8 классов, оставив всего 1 час в неделю в 9 классе. При этом предлагается увеличить количество уроков истории – с 340 до 476 часов. Преподаватели готовят петицию на имя главы Минпроса Сергея Кравцова. Родители также не понимают, как дети будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ, так как обществознание — едва ли не самый популярный предмет.

Почему обществознание решили минимизировать в школьной программе?

Почему школьникам важно изучать обществознание, и насколько нынешний школьный курс соответствует реалиям?

Как это отразится на сдаче ОГЭ и ЕГЭ?

Есть ли сегодня у школьников проблемы со знанием истории?

Справятся ли педагогики истории с увеличением нагрузки?

Какие предметы также могут попасть под сокращение?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин;

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

﻿Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



