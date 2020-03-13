19.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Государство или ведьмы: кто спасет от домашнего насилия?»

11 марта в Государственной Думе и Совете Федерации был окончательно одобрен законопроект о поправке в Конституцию, в котором в ведение государства и субъектов определяется защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака и создание условий для достойного воспитания детей в семье. Однако, в тоже время законопроект о профилактике домашнего насилия, который был опубликован ещё в конце ноября 2019 года Советом Федерации, и вызвал обширные общественные дискуссии, до сих пор рассматривается законодателями, так как ряд депутатов и общественников называют данный закон о профилактике домашнего насилия «Негодяйским законом ведьм». Так кто сегодня поможет жертвам домашнего насилия защититься от тирана: ведьмы или государство?

В ходе пресс-конференции, правозащитники расскажут о судьбе законопроекта на фоне изменения Конституции, а также о том, какая помощь и в каком объёме в настоящее время оказывается жертвам домашнего насилия.

Участники пресс-конференции:

Председатель благотворительной общественной организации защиты прав матери и ребенка «Единство», глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь;

Основатель Алиментного фонда, правозащитница и юрист, певица Екатерина Гордон;

Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия Наталья Краснослободцева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

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