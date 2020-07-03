8.07.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Борьба за наследство известного актера»

Советский и российский актёр театра и кино Александр Числов скончался 29 августа 2019 года, однако уже как год продолжается борьба за его наследство. Мать покойного актера подала иск в суд на племянницу, Светлану Андрианову, которая незадолго до смерти купила у актера квартиру. Мать покойного актера утверждает, что теперь ей негде жить. По словам адвоката Чистовой, ее сын был в невменяемом состоянии во время заключения договора купли-продажи, а племянница могла быть причастна к спаиванию актера. Однако Светлана утверждает, что помогала больному дяде всеми возможными способами.

Кто может быть причастен к гибели актера?

Кому на самом деле должны принадлежать квадратные метры актера?

Почему актер решил оставить свою мать без жилья?

Действителен ли составленный с Числовым предсмертный договор купли-продажи?

Правда ли, что актер доживал свои последние дни в нищете?

Кто был рядом с «королем эпизодов» незадолго до его смерти?

Участники пресс-конференции:

Племянница актера Александра Числова Светлана Андрианова;

Российский актер, друг актера, проживавший с ним последние дни жизни Денис Сердюков;

Друг покойного актера Сергей Дворцов.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 8.07.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



