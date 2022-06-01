Звание Героя России посмертно получил погибший на Украине летчик Канамат Боташев

Звание Героя России посмертно получил летчик Канамат Боташев, погибших в ходе военных действий на территории Украины.

Документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Как пишет «Медиазона» (СМИ, выполняет функции иностранного агента), Боташев погиб 22 мая. Он управлял Су-25 и не успел капитулироваться, после того как самолет был подпит украинскими военными.

По данным телеграмм-канала СКФО Telegraph, траурный митинг памяти Боташева пройдет в Карачаевске, откуда он родом.


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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:Украина
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