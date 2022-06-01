Звание Героя России посмертно получил погибший на Украине летчик Канамат Боташев
1 июня 202220:42
Звание Героя России посмертно получил летчик Канамат Боташев, погибших в ходе военных действий на территории Украины.
Документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Как пишет «Медиазона» (СМИ, выполняет функции иностранного агента), Боташев погиб 22 мая. Он управлял Су-25 и не успел капитулироваться, после того как самолет был подпит украинскими военными.
По данным телеграмм-канала СКФО Telegraph, траурный митинг памяти Боташева пройдет в Карачаевске, откуда он родом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru