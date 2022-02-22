Зюганов в Госдуме рассказал о состоянии Жириновского
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который лично посетил заседание в Госдуме, прокомментировал состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который был госпитализирован с коронавирусом еще 2 февраля.
«Жириновский поправляется», - передает слова политика РИА Новости.
В ЛДПР ранее заявляли, что их лидер активно восстанавливается и готовится сделать ряд заявлений. Они также призывали не верить тем, кто сообщает о якобы непоправимом ущербе здоровья партийного главы.
При этом многие СМИ передавали, что лидеру ЛДПР требовалась операция из-за тяжелого состояния и сильного поражения легких. В ЛДПР эти сведения опровергли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- В Европарламенте призвали исключить РФ из европейской экономики
- МИД: Россия пока не планирует размещать военные базы в Донбассе
- СМИ: Послы ЕС обсуждают «ограниченные санкции» против России
- Пасечник ратифицировал договор о дружбе и помощи между ЛНР и Россией
- Джонсон: Лондон введет санкции против России
- Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с РФ
- Центробанк анонсировал новые меры поддержки финансового сектора
- Число госпитализированных за сутки COVID-19 выросло до 17 тысяч человек
- В Госдуме опровергли признание республик Донбасса в границах Донецкой и Луганской областей
- Главы МИД стран Евросоюза примут во вторник «экстренные санкции» против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru