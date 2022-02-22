Зюганов в Госдуме рассказал о состоянии Жириновского

«Жириновский поправляется», - передает слова политика РИА Новости.

В ЛДПР ранее заявляли, что их лидер активно восстанавливается и готовится сделать ряд заявлений. Они также призывали не верить тем, кто сообщает о якобы непоправимом ущербе здоровья партийного главы.

При этом многие СМИ передавали, что лидеру ЛДПР требовалась операция из-за тяжелого состояния и сильного поражения легких. В ЛДПР эти сведения опровергли.

