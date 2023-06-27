Зюганов предложил Путину обсудить с лидерами фракций ситуацию вокруг мятежа ЧВК «Вагнер»

«Я предложил ... собрать руководителей фракций, расширенный, по сути дела, военный совет и подвести итоги не только подавления этого мятежа, но и всей военно-политической операции», — сообщил политик.

В ночь на 24 июня силы частной военной компании «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, кроме того, колонны в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Основатель ЧВК Евгений Пригожин назвал эти действия ответом на атаку на подразделения, якобы совершенную Минобороны. В субботу ситуацию удалось урегулировать при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, «Вагнер» объявил о возвращении в полевые лагеря.

