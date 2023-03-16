Зюганов: Европа сделала себе харакири после отказа от отношений с Россией

Коммунист заявил, что совершенно не понимает западную политику.

«Европа занимается харакири, она себе петлю надела на горло и затягивает собственными руками», - цитирует Зюганова РИА Новости.

Он считает, что немецкая промышленность растеряет былую силу без российских ресурсов и дешевых товаров из Китая. Политик отметил, что раньше Европа вела себя более лояльно по отношении к России, а также пожелал Германии стать политически самостоятельной страной.

Ранее Зюганов анонсировал переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.