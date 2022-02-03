Журналистам Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму

Журналисты Deutsche Welle больше не смогут присутствоать на мероприятиях Государственной Думы из-за отказа в аккредитации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

МИД ФРГ назвало меры против Deutsche Welle эскалацией двусторонних отношений

Отмечается, что решение было принято по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

3 февраля МИД РФ объявил, что в России прекращается вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Также закрывается корпункт этого СМИ в РФ. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.

Эти меры РФ приняла в качестве ответа на запрет на вещание в Германии российской RT DE.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры