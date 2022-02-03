Журналистам Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму
Журналисты Deutsche Welle больше не смогут присутствоать на мероприятиях Государственной Думы из-за отказа в аккредитации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.
Отмечается, что решение было принято по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.
3 февраля МИД РФ объявил, что в России прекращается вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Также закрывается корпункт этого СМИ в РФ. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.
Эти меры РФ приняла в качестве ответа на запрет на вещание в Германии российской RT DE.
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