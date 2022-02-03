Журналистам Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму

Отмечается, что решение было принято по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.



3 февраля МИД РФ объявил, что в России прекращается вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Также закрывается корпункт этого СМИ в РФ. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом.

Эти меры РФ приняла в качестве ответа на запрет на вещание в Германии российской RT DE.