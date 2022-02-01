Жириновский: Украины быть не должно

Россия должна присоединить Украину в ближайшее время, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом политик заявил в ходе общения с соратниками.

Жириновский поддержал предложение поставить оружие в ДНР и ЛНР

«Украины быть не должно. Если мы сохраним Украину такой, как она есть сейчас, допустим, все затихнет, то потом украинские диверсанты на всей территории России будут устраивать теракты. И русских будут расстреливать на Донбассе», — цитирует Жириновского Ura.ru.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что «Украине конец», и предcтавителям властей следует «упаковывать чемоданы и бежать из страны», напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаЛДПРВладимир Жириновский
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