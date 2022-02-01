Жириновский: Украины быть не должно

«Украины быть не должно. Если мы сохраним Украину такой, как она есть сейчас, допустим, все затихнет, то потом украинские диверсанты на всей территории России будут устраивать теракты. И русских будут расстреливать на Донбассе», — цитирует Жириновского Ura.ru.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что «Украине конец», и предcтавителям властей следует «упаковывать чемоданы и бежать из страны», напоминает Газета.ру.

