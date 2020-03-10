Жириновский прокомментировал предложении об «обнулении» сроков президента
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал новость о возможном снятии ограничения на количество президентских сроков. Об этом сообщают "Аргументы недели".
Жириновский заявил, что в случае отсутствия ограничений действующий лидер страны Владимир Путин будет занимать свой пост до 2036 года, то есть проработает еще два срока, а после этого, вероятнее всего, полностью сложит с себя полномочия.
Как передает издание, Жириновский считает такую тактику подходящей для "стабильности" в стране. По словам политика, это новая возможность для того, чтобы спокойно работать и "не собирать вещи через 4 года". Такую ситуацию для президента он назвал "идеальной".
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