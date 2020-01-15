Жириновский назвал возможных кандидатов на пост премьера РФ

По словам политика, в Госдуму могут быть внесены кандидатуры первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова или руководителя корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Жириновский также не сбрасывает со счетов возможность назначения главой правительства одного из руководителей регионов, который положительно проявил себя.

Что касается кабинета министров в целом, то по оценке лидера ЛДПР, стоит ожидать довольно серьёзных кадровых перестановок, в том числе в силовом блоке. Об этом Жирииновский заявил в ходе краткого общения с журналистами.

