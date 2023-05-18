Зерновую сделку продлили до 17 июля

Зерновая сделка не будет продлена после 17 июля, если все проблемные вопросы не будут решены. Об этом заявили в МИД России, заявление ведомства приводит РИА Новости.

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При этом стороны договорились о продлении сделки без каких-либо изменений, уточнили в министерстве.

Зерновая сделка, которую в июле прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.

Ранее в Кремле назвали условия, на которых была продлена зерновая сделка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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