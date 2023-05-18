Зерновую сделку продлили до 17 июля

При этом стороны договорились о продлении сделки без каких-либо изменений, уточнили в министерстве.

Зерновая сделка, которую в июле прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.

Ранее в Кремле назвали условия, на которых была продлена зерновая сделка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



