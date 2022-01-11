Зеленский заявил о готовности к переговорам по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по Донбассу, сообщает ряд СМИ.
По его словам, пришло время «предметно договориться» о прекращении конфликта.
Он отметил, что правительство страны готово принять для этого необходимые решения во время саммита «Нормандского формата». Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что его проведение даст процессу мирного урегулирования ситуации «серьезный толчок».
Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что украинский народ хочет наладить добрососедские отношения с Россией, но входить в ее состав граждане не желают, а заявления депутатов за интеграцию являются «политическим хайпом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru