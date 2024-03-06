Зеленский выжил после атаки президентского кортежа в Одессе

Отмечается, что греческий и украинский политики провели получасовую встречу в формате один на один, более продолжительную, чем было запланировано изначально.

Ранее сообщалось, что встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Зеленским станет возможной только после того, как Киев вернёт права венграм Закарпатья.

