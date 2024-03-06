Зеленский выжил после атаки президентского кортежа в Одессе

Украинский лидер Владимир Зеленский выжил после ракетной атаки президентского кортежа и встретился с главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщило издание «Прототема».

Отмечается, что встреча политических деятелей прошла в обычном режиме. По слвоам журналистов, пресс-конференция Зеленского и Мицотакиса не будет транслироваться в прямом эфире в интересах безопасности.

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Отмечается, что греческий и украинский политики провели получасовую встречу в формате один на один, более продолжительную, чем было запланировано изначально.

Ранее сообщалось, что встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Зеленским станет возможной только после того, как Киев вернёт права венграм Закарпатья.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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