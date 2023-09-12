Зеленский выразил недовольство недостаточным давлением ООН на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале раскритиковал Организацию Объединённых Наций, назвав недостаточным давление её членов на Россию.
В опубликованном видеообращении он указал, что входящие в ООН страны больше интересуются экономическими отношениями с Москвой, нежели «ценностями».
«Мир объединяется в ООН, но в некоторых решениях не объединяется... относительно более мощного давления на Россию. Мир очень часто меняет ценности на экономические отношения», - указал украинский лидер.
Зеленский также указал на «хрупкое единство» стран Евросоюза, якобы помогающих РФ обходить введённые санкции, ради «решения собственных экономических вопросов» или дешёвых энергоносителей.
Ранее глава Евродипломатии заявил Жозеп Боррель , что Евросоюз ожидает от международных партнёров усилий по изоляции России из-за спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru