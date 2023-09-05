Зеленский встретился с украинским генералом под Артемовском

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о встрече с генерал-полковником ВСУ Александром Сырским и награждении солдат ВСУ под Артемовском.

Под Артемовском погибли шесть украинских пилотов

По словам Зеленского, в ходе встречи шло обсуждение дополнительных вопросов, касающихся так называемой Ставки командования.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале назвал ситуацию под Артемовском стабильно напряженной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВладимир Зеленский

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