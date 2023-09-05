Зеленский встретился с украинским генералом под Артемовском
5 сентября 202314:56
Украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о встрече с генерал-полковником ВСУ Александром Сырским и награждении солдат ВСУ под Артемовском.
По словам Зеленского, в ходе встречи шло обсуждение дополнительных вопросов, касающихся так называемой Ставки командования.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале назвал ситуацию под Артемовском стабильно напряженной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru