Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что встретился с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни.

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По его словам, визит министра в Украину является важным сигналом о взаимодействии и поддержке между государствами.

«Я предложил международному сообществу украинскую формулу мира... Приглашаю Бахрейн принять участие в реализации отдельных пунктов формулы и принять участие в будущем Саммите мира», - написал он.

Украинский лидер также выразил Бахрейну благодарность «за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает единственным мирным планом по Украине план украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает RT.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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