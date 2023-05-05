Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна

По его словам, визит министра в Украину является важным сигналом о взаимодействии и поддержке между государствами.

«Я предложил международному сообществу украинскую формулу мира... Приглашаю Бахрейн принять участие в реализации отдельных пунктов формулы и принять участие в будущем Саммите мира», - написал он.

Украинский лидер также выразил Бахрейну благодарность «за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает единственным мирным планом по Украине план украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает RT.

