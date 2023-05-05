Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что встретился с главой МИД Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни.
По его словам, визит министра в Украину является важным сигналом о взаимодействии и поддержке между государствами.
«Я предложил международному сообществу украинскую формулу мира... Приглашаю Бахрейн принять участие в реализации отдельных пунктов формулы и принять участие в будущем Саммите мира», - написал он.
Украинский лидер также выразил Бахрейну благодарность «за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает единственным мирным планом по Украине план украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru