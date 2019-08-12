Зеленский увольняет трех начальников в Службе безопасности Украины
12 августа21:21
Лидер Украины Владимир Зеленский принял решение уволить начальников Службы безопасности Украины (СБУ) в трех областях, пишет RT.
По информации СМИ, в отставку в скором времени уйдут главы ведомства в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Кроме того, Зеленский отдал приказ уволить ряд районных начальников СБУ.
Как сообщает ТАСС, причиной такого решения украинского президента послужила незаконная добыча янтаря, к которой, по его информации, причастны данные кадры.
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ФОТО: РИА Новости
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