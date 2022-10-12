Зеленский утвердил санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении ряда граждан России и Украины, предложенные Советом национальной безопасности и обороны республики, сообщает РИА Новости.

Как поясняет издание «Страна», украинские активы этих лиц будут заблокированы на десять лет.

На этот раз в черный список занесены: экс-президент Украины Виктор Янукович, российский предприниматель Олег Дерипаска, украинский бизнесмен Сергей Курченко и экс-министр обороны Украины Павел Лебедев.

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По данным источников «Экономической правды», 30 сентября СНБО одобрил список санкций, в который помимо Дерипаски также вошли банкир Михаил Фридман, предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, президент России Владимир Путин и замглавы его администрации Сергей Кириенко.

Ранее Зеленский призвал Запад ввести новые жёсткие санкции против России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкцииВладимир ЗеленскийОлег Дерипаска
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