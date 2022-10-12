Зеленский утвердил санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении ряда граждан России и Украины, предложенные Советом национальной безопасности и обороны республики, сообщает РИА Новости.

Как поясняет издание «Страна», украинские активы этих лиц будут заблокированы на десять лет.

На этот раз в черный список занесены: экс-президент Украины Виктор Янукович, российский предприниматель Олег Дерипаска, украинский бизнесмен Сергей Курченко и экс-министр обороны Украины Павел Лебедев.