Зеленский утвердил санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении ряда граждан России и Украины, предложенные Советом национальной безопасности и обороны республики, сообщает РИА Новости.
Как поясняет издание «Страна», украинские активы этих лиц будут заблокированы на десять лет.
На этот раз в черный список занесены: экс-президент Украины Виктор Янукович, российский предприниматель Олег Дерипаска, украинский бизнесмен Сергей Курченко и экс-министр обороны Украины Павел Лебедев.
По данным источников «Экономической правды», 30 сентября СНБО одобрил список санкций, в который помимо Дерипаски также вошли банкир Михаил Фридман, предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, президент России Владимир Путин и замглавы его администрации Сергей Кириенко.
Ранее Зеленский призвал Запад ввести новые жёсткие санкции против России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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