Зеленский: Украина будет в НАТО после окончания конфликта

Совет Украина-НАТО является инструментом интеграции, страна будет в Североатлантическом альянсе после окончания конфликта. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter.

Зеленский заявил, что понимает тревогу в НАТО по поводу членства Киева

Он отметил, что Киев будет делать все, чтобы оказаться в альянсе.

Ранее, 12 июля, Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Тогда же он отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:НАТОУкраина

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