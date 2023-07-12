Зеленский: Украина будет в НАТО после окончания конфликта

Он отметил, что Киев будет делать все, чтобы оказаться в альянсе.

Ранее, 12 июля, Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Тогда же он отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными», сообщает «Радиоточка НСН».

