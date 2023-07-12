Зеленский: Украина будет в НАТО после окончания конфликта
12 июля 202315:44
Совет Украина-НАТО является инструментом интеграции, страна будет в Североатлантическом альянсе после окончания конфликта. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter.
Он отметил, что Киев будет делать все, чтобы оказаться в альянсе.
Ранее, 12 июля, Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Тогда же он отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными», сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru