Зеленский: угроза нападения на Украину со стороны Белоруссии отсутствует
14 июля 202313:43
Об отсутствии угрозы нападения со стороны Белоруссии заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, к такому выводу он пришел исходя из данных разведки и ранее предпринятых мер по укреплению северной границы.
Зеленский уточнил, что подробный доклад на эту тему представил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил отправку белорусских войск на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru