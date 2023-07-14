Зеленский: угроза нападения на Украину со стороны Белоруссии отсутствует

По его словам, к такому выводу он пришел исходя из данных разведки и ранее предпринятых мер по укреплению северной границы.

Зеленский уточнил, что подробный доклад на эту тему представил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил отправку белорусских войск на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

