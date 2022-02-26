Зеленский: Турция запретит РФ использовать черноморские проливы для военных судов
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter написал, что Турция запретит российским военным кораблям использовать проливы в Чёрном море.
По его словам, это решение, а также прочая военная и гуманитарная поддержка Украины «крайне важны».
«Я благодарю моего друга президента Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции за их решительную поддержку. Народ Украины никогда этого не забудет!», - подчеркнул Зеленский.
Отметим, что официального заявления о запрете с турецкой стороны ещё не поступало.
Ранее Украина направила Турции официальный запрос об ограничении прохода российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
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