Зеленский: Турция запретит РФ использовать черноморские проливы для военных судов

По его словам, это решение, а также прочая военная и гуманитарная поддержка Украины «крайне важны».

«Я благодарю моего друга президента Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции за их решительную поддержку. Народ Украины никогда этого не забудет!», - подчеркнул Зеленский.

Отметим, что официального заявления о запрете с турецкой стороны ещё не поступало.

Ранее Украина направила Турции официальный запрос об ограничении прохода российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

