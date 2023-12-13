Зеленский солгал, что Россия «не заняла ни одного поселка» за год

«Самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», — указал Зеленский.

Однако Минобороны России в мае заявило о полном освобождении города Артемовска, в августе — о продвижении на Купянском направлении, в ноябре — об освобождении поселка Артемовское (Хромово), отмечает Ura.ru. Как сообщали СМИ, в декабре под контроль российских военных полностью перешел город Марьинка, напоминает телеканал «360».

По данным The New York Times, за девять месяцев боевых действий из рук в руки перешло менее 1,3 тысячи кв. км территории, при этом армия России заняла на 489 квадратных километров больше земель.

