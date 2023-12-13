Зеленский солгал, что Россия «не заняла ни одного поселка» за год
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы «не заняла ни одного поселка» во время боевых действий в текущем году. Об этом политик рассказал в интервью Fox News.
«Самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», — указал Зеленский.
Однако Минобороны России в мае заявило о полном освобождении города Артемовска, в августе — о продвижении на Купянском направлении, в ноябре — об освобождении поселка Артемовское (Хромово), отмечает Ura.ru. Как сообщали СМИ, в декабре под контроль российских военных полностью перешел город Марьинка, напоминает телеканал «360».
По данным The New York Times, за девять месяцев боевых действий из рук в руки перешло менее 1,3 тысячи кв. км территории, при этом армия России заняла на 489 квадратных километров больше земель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru