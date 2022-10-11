Зеленский призвал Запад ввести новые жёсткие санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восьмой пакет западных санкций «не стал наказанием для России».
Выступая по видеосвязи на саммите стран «Большой семёрки» (G7) он отметил, что Москва начала новый этап эскалации конфликта, поэтому нужны новые жёсткие ограничения.
Украинский лидер призвал Запад «заблокировать энергетический сектор России», в том числе посредством ценового потолка для экспорта российских нефти и газа.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена вести военные действия против Белоруссии, поскольку «заинтересована только в своем территориальном суверенитете».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский выступит на срочной встрече G7 «с новым номером», сообщает RT.
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