Зеленский призвал в текущем году начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Он напомнил, что в 2022 году Киев подал заявку на вступление в Евросоюз и получил статус кандидата, теперь же настало время для следующего шага.

«В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве», - написал украинский лидер.

Ранее Зеленский назвал недостаточным принятый ранее десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, сообщает RT.

