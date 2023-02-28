Зеленский призвал в текущем году начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Украинский президент Владимир Зеленский в своих соцсетях заявил, что Украина уже гарантировала, что «всегда была и всегда будет Европой».
Он напомнил, что в 2022 году Киев подал заявку на вступление в Евросоюз и получил статус кандидата, теперь же настало время для следующего шага.
«В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве», - написал украинский лидер.
Ранее Зеленский назвал недостаточным принятый ранее десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, сообщает RT.
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