Зеленский признал замедление темпов боевых действий и поставок оружия
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что все процессы, от санкций до оружия, усложняются и замедляются, сообщает ТАСС.
Он уточнил, что речь идёт о темпе боевых действий, поставках Украине западного оружия и введении санкций против России.
Украинский лидер отметил, что для более быстрого контрнаступления Вооружённым силам страны (ВСУ) необходимо больше западной техники, в том числе истребителей.
«Если нас в небе нет, а Россия есть, то они останавливают наше контрнаступление, останавливают нас с неба. Останавливают», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины на сегодняшний день - это провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru