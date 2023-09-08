Зеленский признал замедление темпов боевых действий и поставок оружия

Он уточнил, что речь идёт о темпе боевых действий, поставках Украине западного оружия и введении санкций против России.

Украинский лидер отметил, что для более быстрого контрнаступления Вооружённым силам страны (ВСУ) необходимо больше западной техники, в том числе истребителей.

«Если нас в небе нет, а Россия есть, то они останавливают наше контрнаступление, останавливают нас с неба. Останавливают», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины на сегодняшний день - это провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

