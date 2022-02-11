Зеленский приказал увеличить силы обороны до 2 млн человек

Президент Украины Владимир Зеленский приказал увеличить силы территориальной обороны страны до 2 млн человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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