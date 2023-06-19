Зеленский пригласил Всемирный банк возобновить работу на территории Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале рассказал, что провёл телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой.
По его словам, в ходе беседы Обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества, также он пригласил организацию возобновить работу своего представительства на территории Украины.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины, в частности, в преодолении коррупции и снижении доли наличности в украинской экономике», - написал украинский лидер.
Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Федеральная резервная система (ФРС) США в будущем исчезнут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru