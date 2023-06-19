Зеленский пригласил Всемирный банк возобновить работу на территории Украины

По его словам, в ходе беседы Обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества, также он пригласил организацию возобновить работу своего представительства на территории Украины.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины, в частности, в преодолении коррупции и снижении доли наличности в украинской экономике», - написал украинский лидер.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Федеральная резервная система (ФРС) США в будущем исчезнут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».