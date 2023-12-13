Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Норвегию
13 декабря 202312:19
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Норвегию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Прибыл в Осло для участия во втором саммите Украина — Северная Европа», — написал политик.
По словам украинского президента, он планирует провести двусторонние переговоры с участниками встречи, а также с политиками и предпринимателями Норвегии, пишет RT.
Ранее Зеленский посетил США и встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru