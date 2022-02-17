Зеленский предложил Путину провести переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры. Об этом сообщает «РБК-Украина».
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Зеленский подчеркнул, что «дипломатия начнется, когда мы (президенты) сядем за стол переговоров».
Кроме того, украинский президент сообщил, что в феврале Киев отправлял запрос на проведение телефонного разговора с Путиным. Зеленский ответил, что Москва не оставила украинские власти без ответа, однако «этот ответ не ведет к встрече».
Зеленский также напомнил, что многие страны предлагают свои площадки для переговоров России и Украины, и он «ни одной стране не отказал».
«Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ», — добавил украинский лидер.
В апреле прошлого года Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса». Российский лидер ответил, что Москва будет «только приветствовать» желание Киева восстановить двусторонние отношения, однако в случае, если Зеленский намерен обсуждать конфликт в Донбассе, ему следует встретиться с главами самопровозглашенных республик региона.
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