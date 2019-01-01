Зеленский позвал Путина на переговоры с участием западных лидеров. Видео

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил, в частности, Зеленский. При этом, он считает, что в переговорах должны также принять участие президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.