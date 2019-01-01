Зеленский позвал Путина на переговоры с участием западных лидеров. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Минске, чтобы обсудить вопрос Крыма и ситуацию в Донбассе. Как передает RT, видео с обращением украинского лидера размещено на его странице в Facebook.
«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — заявил, в частности, Зеленский. При этом, он считает, что в переговорах должны также принять участие президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал это предложение, сообщает «ФедералПресс».
По словам представителя Кремля, Москва пока не готова дать ответ на высказанную идею, поскольку информация появилась только что.
Песков пообещал изучить предложение президента Украины по новому формату переговоров.
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