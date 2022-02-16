Зеленский поздравил украинцев с Днем единения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем единения. Видеообращение украинского лидера опубликовано на его странице в Instagram.

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В понедельник Зеленский учредил новый праздник, День единения, который будет отмечаться 16 февраля.

Украинский президент записал поздравительный ролик в непринужденной домашней обстановке: глава государства, одетый в футболку, обращается к жителям страны на фоне полки с книгами. Зеленский подписал видео словами «мы спокойны, мы сильны, мы вместе».

В своей речи президент отметил, что все украинцы разные, однако их объединяет желание жить в мире, и они имеют на это полное право.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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