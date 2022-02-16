Зеленский поздравил украинцев с Днем единения
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем единения. Видеообращение украинского лидера опубликовано на его странице в Instagram.
В понедельник Зеленский учредил новый праздник, День единения, который будет отмечаться 16 февраля.
Украинский президент записал поздравительный ролик в непринужденной домашней обстановке: глава государства, одетый в футболку, обращается к жителям страны на фоне полки с книгами. Зеленский подписал видео словами «мы спокойны, мы сильны, мы вместе».
В своей речи президент отметил, что все украинцы разные, однако их объединяет желание жить в мире, и они имеют на это полное право.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Бывших прокурора и зампрокурора Новосибирской области задержали по подозрению во взятках
- Зеленский поздравил украинцев с Днем единения
- Путин выступит на итоговой коллегии МВД 17 февраля
- Памфилова удивилась данным о доле россиян, убежденных в честности выборов
- Суд арестовал жителя Плесецка по подозрению в госизмене
- В ЕС рассказали о мерах на случай перебоев с поставками газа из России
- Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на ОИ в Пекине
- В России госпитализировали менее 20 тысяч пациентов с COVID-19 за сутки
- Ялтинский экономический форум вновь перенесли из-за коронавируса
- Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал Олимпиады
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru