Зеленский поздравил украинцев с Днем единения

В понедельник Зеленский учредил новый праздник, День единения, который будет отмечаться 16 февраля.

Украинский президент записал поздравительный ролик в непринужденной домашней обстановке: глава государства, одетый в футболку, обращается к жителям страны на фоне полки с книгами. Зеленский подписал видео словами «мы спокойны, мы сильны, мы вместе».

В своей речи президент отметил, что все украинцы разные, однако их объединяет желание жить в мире, и они имеют на это полное право.





