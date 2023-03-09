Зеленский пообещал не применять западное оружие для ударов по России

«Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — указал политик.

По словам украинского президента, просьбы Киева о поставках вооружений нацелены на «усиление обороноспособности», пишет РИА ФАН.

Кроме того, Зеленский отметил, что украинская сторона не считает возможными переговоры с Москвой. По его словам, у Киева «нет уверенности» в президенте России Владимире Путине, который якобы «не держит слово».

Зеленский добавил, что дипломатическое разрешение украинского кризиса возможно только при условии вывода российских сил, отмечает телеканал «360».

