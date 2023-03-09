Зеленский пообещал не применять западное оружие для ударов по России
Киев не будет применять оружие Запада для ударов по территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — указал политик.
По словам украинского президента, просьбы Киева о поставках вооружений нацелены на «усиление обороноспособности», пишет РИА ФАН.
Кроме того, Зеленский отметил, что украинская сторона не считает возможными переговоры с Москвой. По его словам, у Киева «нет уверенности» в президенте России Владимире Путине, который якобы «не держит слово».
Зеленский добавил, что дипломатическое разрешение украинского кризиса возможно только при условии вывода российских сил, отмечает телеканал «360».
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